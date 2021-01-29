Сергей Семак: «Я не веган. Не ем мясо, но могу позволить рыбу»

Главный тренер рассказал о своих предпочтениях в еде.

– У команды только закончился ужин. Вы ели вегетарианские или веганские блюда?

– Начнем с того, что я не веган, сейчас не ем мясо, но могу позволить рыбу. В принципе, никаких ограничений нет, просто стараюсь питаться правильно и тем, что считаю полезным.

Главное – чтобы во всем преобладал здравый смысл. Если это не мешает работе, то почему бы и нет? Каждый выбирает свой путь сам.

– Вы когда-нибудь были качком?

– Никогда. Тренажерный зал не мое. Мне больше нравятся велосипед и прогулки, иногда пробежки, – сказал тренер.