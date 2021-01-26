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Sports.ru NBA

    «Барса» закрыла комментарии к фото Месси, Брэди, Гретцки и Джордана с подписью GOAT, где указано, что у Лео 4 победы в ЛЧ

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    «Барселона» отреагировала на победу «Тампа-Бэй» в Супербоуле.

    Пресс-служба каталонского клуба опубликовала фотографии 43-летнего квотербека Тома Брэди, экс-баскетболиста Майкла Джордана, бывшего хоккеиста Уэйна Гретцки и нападающего «Барсы» Лионеля Месси с подписью GOAT («Лучшие игроки всех времен» – прим. Sports.ru).

    Для каждого спортсмена указаны выдающиеся достижения: Брэди 6 раз выигрывал Супербоул в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс» (7-й перстень он взял в составе «Тампы»), Джордан шесть раз выиграл НБА с «Чикаго Буллз», Гретцки четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтона», а Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».

    Вероятно, пресс-служба каталонцев хотела отметить игроков, которые несколько выиграли престижные турниры в составе одной команды. Комментарии к этой записи в твиттере закрыты.

    Отметим, что самым титулованным игроком в современной истории Лиги чемпионов является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он один раз брал трофей с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза – в составе «Реала». Больше всего кубков европейских чемпионов выигрывал Франсиско Хенто – 6 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966).

    Фото: твиттер «Барселоны»

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