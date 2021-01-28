Каррера возглавит «Бари» из 3-го дивизиона Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возвращается к работе в Италии.
56-летний специалист возглавит «Бари», выступающий в Серии C – третьем по силе дивизионе.
Контракт с Каррерой будет рассчитан на полгода с возможностью продления в случае выхода команды в Серию B.
Ожидается, что уже в среду итальянец проведет первую тренировку в «Бари». В штаб Карреры войдет Джорджо Д’Урбано, также работавший с ним в «Спартаке».
«Бари» после 22 туров в своей группе занимает 2-е место, набрав 42 очка. У лидирующей «Тернаны» 56 очков.
Каррера играл за «Бари» с 1986 по 1991 год. Последним местом его работы был АЕК, откуда его уволили в декабре.
Отметим, что «Бари» принадлежит Аурелио Де Лаурентису, который также владеет «Наполи».