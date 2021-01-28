«Тамбов» должен «Спартаку» почти 2,6 млн рублей за аренду базы в Тарасовке

Стали известны подробности судебного иска «Спартака» к «Тамбову».
«Они весной прошлого пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили.
Должны были заплатить по договору услуг 2 594 000 от 30.09.20 и так и не оплатили», – сообщил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
Иск поступил в суд 8 февраля.
5 февраля стало известно, что «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юрлица. Сумма исковых требований составила 322 449 677,52 рублей.
Арбитражный суд Тамбовской области не стал рассматривать дело о банкротстве прежнего юрлица «Тамбова», дело оставили без движения до марта.
В частности, это связано с нарушениями при подаче заявления. Так, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом.
«Тамбов» несколько месяцев испытывает финансовые проблемы. Долги по зарплате в клубе превышают 150 млн рублей.
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