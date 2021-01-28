«Тамбов» должен «Спартаку» почти 2,6 млн рублей за аренду базы в Тарасовке

Стали известны подробности судебного иска к «Тамбову».

«Они весной прошлого пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили.

Должны были заплатить по договору услуг 2 594 000 от 30.09.20 и так и не оплатили», – сообщил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Иск поступил в суд 8 февраля.

5 февраля стало известно, что «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юрлица. Сумма исковых требований составила 322 449 677,52 рублей.

Арбитражный суд Тамбовской области не стал рассматривать дело о банкротстве прежнего юрлица «Тамбова», дело оставили без движения до марта.

В частности, это связано с нарушениями при подаче заявления. Так, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом.

«Тамбов» несколько месяцев испытывает финансовые проблемы. Долги по зарплате в клубе превышают 150 млн рублей.

Как именно выживет «Тамбов»: доиграют сезон на 120 млн рублей, другие клубы дадут игроков и будут сами им платить