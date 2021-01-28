«Спартак» хочет взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей через суд

подал в суд на «Тамбов». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск на более чем 2,6 миллиона рублей поступил в суд 8 февраля. Однако основания исковых требований не уточняются.

5 февраля стало известно, что «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юрлица. Сумма исковых требований составила 322 449 677,52 рублей.

Арбитражный суд Тамбовской области не стал рассматривать дело о банкротстве прежнего юрлица «Тамбова», дело оставили без движения до марта.

В частности, это связано с нарушениями при подаче заявления. Так, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом.

«Тамбов» несколько месяцев испытывает финансовые проблемы. Долги по зарплате в клубе превышают 150 млн рублей.

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