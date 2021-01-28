Александр Дюков: «Сборная России пока не относится к лидерам мирового футбола. Черчесову доверяем»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в организации доверяют главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

– Доверяете ли вы главному тренеру сборной Станиславу Черчесову после того негатива и неудач, которые были в конце прошлого календарного года?

– Да.

Что касается поражения в Белграде, конечно, оно получилось болезненным и резонансным, все его переживали. Было больно и горько. Но такие игры бывают у каждой сборной. Это часть футбола. Все болельщики, руководители футбола проходят через это.

Надо все-таки понимать, что объективно сборная на тот момент оказалась не в самой лучшей ситуации. 11-12 игроков, которых планировал использовать наш тренерский штаб, не смогли принять участие в этом матче по разным причинам: карточки, травмы, ковид. На самом деле давайте будем объективными: сборная России – это не сборная Германии или Испании. Там такой запас прочности, ты можешь лишиться 5-6 ключевых игроков, но это особо не повлияет на твою конкурентоспособность.

Наша сборная пока не относится к лидерам европейского и мирового футбола, поэтому, конечно, для нас очень важно, в каком состоянии мы подходим к тому или иному матчу и в каком составе. На тот момент мы оказались не готовы. С точки зрения качества игры, конечно, это был очень плохой матч. Наверное, самый плохой за последнее время. К сожалению, так бывает, через это нужно пройти.

Что касается доверия, мы это доверие подтвердили, когда со Станиславом Саламовичем продлили контракт. Я считаю неправильным принимать решение по одному матчу. Да, было 6 матчей без побед, но все-таки по качеству игры остальные 5 матчей не были игрой в Белграде. Это были все-таки матчи, где, может быть, мы не безоговорочно доминировали, но, скажем так, не заслуживали поражения, а где-то заслуживали и победы.

– Но самое главное, что сборная не выполнила задачу – не вышла в . Мы полагали, что четвертьфиналисту чемпионата мира по силам выйти в следующую стадию и уже привозить сюда не сборные Сербии и Турции, при всем уважении, а сборные Германии и Швеции. Расскажите, как Станислав Саламович об этом отчитался.

– Ну Станислав Саламович так и отчитался: да, была поставлена задача повыситься, к сожалению, мы эту задачу не выполнили, хотя были близки к этому. Мы заняли второе место в группе, где принимали участие сильные сборные: сборная Турции, сборная Сербии. Турция покинула дивизион Б. Безусловно, мы не можем дать хорошую оценку выступлению сборной в Лиге наций. Безусловно, второй задачей было набрать какое-то количество очков, которое нам позволило бы закрепиться в топ-20 европейского футбола. Эта задача тоже не была выполнена, – сказал Дюков.