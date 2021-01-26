Руди Гарсия: «Кумана оскорбило, что «ПСЖ» говорит о Месси, но он не стеснялся говорить о Депае в «Барсе». Политый поливальщик»

Главный тренер Руди Гарсия высказался о напряженных отношениях между «ПСЖ» и «Барселоной».

Напомним, каталонский клуб обвинил представителей парижан в неуважении после того, как ряд игроков клуба, а также главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо открыто заявили о желании «ПСЖ» подписать .

«Это уже какой-то анекдот. Я читал, что немного оскорбило то, что говорит о Лионеле Месси перед игрой Лиги чемпионов. Однако он не постеснялся говорить о переходе в «Барселону» в конце летнего трансферного окна.

Это называется «политый поливальщик». Теперь этот эпизод закончился», – сказал Гарсия.

«Политый поливальщик» – фильм братьев Люмьер, снятый в 1895 году.

В нем садовник поливает растения из водопроводного шланга. Мальчик незаметно для садовника наступает на шланг, и вода перестает течь. Садовник заглядывает в наконечник, мальчик убирает ногу со шланга, и вода бьет садовнику в лицо, из-за чего он роняет шланг. После этого садовник видит мальчика, догоняет и наказывает его.