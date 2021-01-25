Куман о Меccи в «ПСЖ»: «Говорить так – неуважительно по отношению к «Барсе»

Теги ПСЖ Роналд Куман Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Анхель Ди Мария Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал высказывание полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии о возможном трансфере форварда каталонцев Лионеля Месси в парижский клуб.

«Мне кажется, что это проявление неуважения. Говорить такое – неправильно. Это нечестно. Думаю, это неуважительно по отношению к «Барсе» – говорить так о ее игроке.

Что-то многие в «ПСЖ» разговорились о Лео, который вообще-то выступает за «Барсу». К тому же нам играть с ними [в 1/8 финала Лиги чемпионов]», – сказал Куман.

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