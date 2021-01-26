Юрист «Милана» о Златане и Лукаку: «Абсурдно считать расистом того, кто жил в гетто почти что. Ибра сказал donkey, а не monkey»

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Кубок Италии Sports.ru Леандро Кантамесса Ромелу Лукаку дискриминация Футбол

Юрист «Милана» Леандро Кантамесса высказался о стычке между нападающим «россонери» Златаном Ибрагимовичем и форвардом «Интера» Ромелу Лукаку, которая произошла во время матча 1/4 финала Кубка Италии между клубами.

«Ибрагимович создал свой образ сам, но это шутка. На самом деле он совсем не грубый. Я хорошо помню момент, когда они с Тиаго Силвой уходили из «Милана». Златан не хотел и жалел об этом. У него была эмоциональная связь с городом, а «Милан» – это его судьба.

Обвинений [в расизме] нет. Считать расистом того, кто жил почти что в гетто, – это абсурд и гротеск.

Я не знаком с Лукаку лично, но мой ученик Кикко Капеллини, который сейчас является юристом «Интера», всегда говорил мне, что это очень умный человек. Лукаку должен абстрактно отвечать на какие-то фразы, но я не понимаю, на какие.

Donkey или monkey? Ибра сказал ему donkey [осел]. Буквально «осел». В спорте это означает «нетехничный», – заявил Кантамесса.

Великая заруба Златана и Лукаку в дерби: забодались, вспоминали жен и мам, Ромелу, возможно, назвали обезьяной 🤬 Ибра удалился, а «Милан» вылетел

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