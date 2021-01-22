«Милан» не будет наказывать Златана за стычку с Лукаку

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не будет наказан клубом за конфликт с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку в матче Кубка Италии (1:2).
Во время стычки Ибрагимович сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел».
Руководство «россонери» приняло решение не штрафовать шведа, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
Пока неизвестно, последуют ли санкции от самой лиги.
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