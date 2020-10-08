Роналду и Джорджина оплатили лечение 7-летнего мальчика от рака

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес оплатили лечение 7-летнего мальчика из Португалии, у которого в 2019 году была выявлена нейробластома – злокачественное образование, которое наиболее часто встречается у детей.

Родители ребенка поблагодарили футболиста и его девушку, сообщив, что мальчик уже направляется на лечение в одну из клиник Барселоны.

«Томас уже направляется в Барселону, чтобы сдать необходимые анализы и начать лечение от рака в больнице Валль д’Эброн. Джорджина Родригес и Криштиану, спасибо за вашу помощь, солидарность и большое сердце.

Бесконечно благодарим вас за то, что Томас получил возможность пройти это лечение», – сказано в сообщении.

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