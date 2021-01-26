Головин сделал первый хет-трик в карьере. Он забил три гола в ворота «Нима»

Полузащитник оформил хет-трик в ворота (3:2, второй тайм) в 24-м туре Лиги 1.

24-летний россиянин поразил ворота соперника на 3-й, 12-й и на 62-й минутах. Автором ассистов в первых двух голах стал .

Примечательно, что хавбек впервые в карьере забил 3 гола за матч.

У Головина 7 (4+3) очков в 9 матчах Лиги 1 этого сезона. Статистику хавбека можно изучить здесь.