Головин сделал первый хет-трик в карьере. Он забил три гола в ворота «Нима»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил хет-трик в ворота «Нима» (3:2, второй тайм) в 24-м туре Лиги 1.
24-летний россиянин поразил ворота соперника на 3-й, 12-й и на 62-й минутах. Автором ассистов в первых двух голах стал Фоде Балло-Туре.
Примечательно, что хавбек впервые в карьере забил 3 гола за матч.
У Головина 7 (4+3) очков в 9 матчах Лиги 1 этого сезона. Статистику хавбека можно изучить здесь.
- Дата проведения
- 7 февраля, 17.00, «Стад де Костьере»
- Голы:
- 0:1 – 3 Головин, 0:2 – 12 Головин, 1:2 – 23 До, 2:2 – 32 Ферхат, 2:3 – 62 Головин, 2:4 – 77 Фолланд, 3:4 – 81 Элиассон.
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Ним –
Рене, Мелинг, Алакуш, Бриансон, Мигель, До, Ферхат, Кубас (Фомба, 72), Бенрау (Дульевич, 86), Коне (Ру, 66), Рипар (Элиассон, 72).
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Монако –
Лекомт, Бадиашиле, Марипан, Балло-Туре (Кайо Энрике, 64), Сидибе, Фофана (Фабрегас, 56), Тчуамени, Диоп (Диатта, 46), Головин (Агиляр, 87), Бен-Йеддер (Йоветич, 56), Фолланд.
- Предупреждения:
- Балло-Туре (4), Мелинг (37), Бадиашиле (58).