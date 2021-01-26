Моуринью – журналистке о том, почему не вышел Бэйл: «Хороший вопрос, но ответа вы не заслуживаете»

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Главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был задан вопрос насчет хавбека Гарета Бэйла, не сыгравшего в матче 22-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).

«Я спросила Жозе, почему он не выпустил Бэйла на поле. Он ответил: «Хороший вопрос, но ответа вы не заслуживаете», – сообщила журналистка Элисон Бендер.

В последующих послематчевых интервью португальский специалист все же затронул тему валлийца.

– Что происходит с Бэйлом?

– Я стараюсь изо всех сил. Он старается изо всех сил. Мы все стараемся изо всех сил, – ответил Моуринью после продолжительной паузы.

31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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