Моуринью – журналистке о том, почему не вышел Бэйл: «Хороший вопрос, но ответа вы не заслуживаете»

Главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был задан вопрос насчет хавбека Гарета Бэйла, не сыгравшего в матче 22-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).
«Я спросила Жозе, почему он не выпустил Бэйла на поле. Он ответил: «Хороший вопрос, но ответа вы не заслуживаете», – сообщила журналистка Элисон Бендер.
В последующих послематчевых интервью португальский специалист все же затронул тему валлийца.
– Что происходит с Бэйлом?
– Я стараюсь изо всех сил. Он старается изо всех сил. Мы все стараемся изо всех сил, – ответил Моуринью после продолжительной паузы.
31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч. С его статистикой можно ознакомиться здесь.