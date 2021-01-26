Моуринью – журналистке о том, почему не вышел Бэйл: «Хороший вопрос, но ответа вы не заслуживаете»

Главному тренеру был задан вопрос насчет хавбека , не сыгравшего в матче 22-го тура АПЛ с (0:1).

«Я спросила Жозе, почему он не выпустил Бэйла на поле. Он ответил: «Хороший вопрос, но ответа вы не заслуживаете», – сообщила журналистка Элисон Бендер.

В последующих послематчевых интервью португальский специалист все же затронул тему валлийца.

– Что происходит с Бэйлом?

– Я стараюсь изо всех сил. Он старается изо всех сил. Мы все стараемся изо всех сил, – ответил Моуринью после продолжительной паузы.

31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 6 матчей в и забил 1 мяч. С его статистикой можно ознакомиться здесь.