Сульшер после 3:3 с «Эвертоном»: «МЮ» не стоит рассматривать как претендента на титул»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:3) в 23-м туре .

«Во втором тайме мы играли хорошо, но пропустили три гола после трех ударов в створ. Когда так происходит, это огорчает.

Мы хорошо отреагировали на два гола соперника, а когда почему-то было добавлено четыре минуты, нам нужно было держать мяч у углового флажка и дождаться конца матча.

Не хочу винить никого за пропущенные голы, но мы все знаем, что могли бы сыграть лучше в каждом из моментов. Нам нужно было забивать четвертый гол.

Хамес и доставили нам определенные проблемы перед перерывом, и мы не заслуживали вести со счетом 2:0 после первого тайма, хотя и забили классные голы.

Наша атака тоже угрожала воротам соперника и играла хорошо. Счет 3:3 – играли две команды с хорошей атакой. Эта игра понравилась гораздо большему числу людей, чем только болельщикам «МЮ».

Результаты формируют настроение. Мы покидаем стадион расстроенными потерей двух очков», – сказал тренер в эфире Sky Sports.

«Нас даже не стоит рассматривать как претендентов на титул. Это разговор для вас, медиа. Мы стали лучше как команда, посмотрим, где мы в итоге окажемся.

Здорово, что мы двигаемся вперед, но нужно прекратить пропускать простые голы», – приводит слова норвежца Manchester Evening News.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

«МЮ» отстает от «Ман Сити» на 2 очка. У команды Гвардиолы 2 матча в запасе