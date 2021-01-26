Сульшер после 3:3 с «Эвертоном»: «МЮ» не стоит рассматривать как претендента на титул»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Эвертоном» (3:3) в 23-м туре АПЛ.
«Во втором тайме мы играли хорошо, но пропустили три гола после трех ударов в створ. Когда так происходит, это огорчает.
Мы хорошо отреагировали на два гола соперника, а когда почему-то было добавлено четыре минуты, нам нужно было держать мяч у углового флажка и дождаться конца матча.
Не хочу винить никого за пропущенные голы, но мы все знаем, что могли бы сыграть лучше в каждом из моментов. Нам нужно было забивать четвертый гол.
Хамес и Ришарлисон доставили нам определенные проблемы перед перерывом, и мы не заслуживали вести со счетом 2:0 после первого тайма, хотя и забили классные голы.
Наша атака тоже угрожала воротам соперника и играла хорошо. Счет 3:3 – играли две команды с хорошей атакой. Эта игра понравилась гораздо большему числу людей, чем только болельщикам «МЮ».
Результаты формируют настроение. Мы покидаем стадион расстроенными потерей двух очков», – сказал тренер в эфире Sky Sports.
«Нас даже не стоит рассматривать как претендентов на титул. Это разговор для вас, медиа. Мы стали лучше как команда, посмотрим, где мы в итоге окажемся.
Здорово, что мы двигаемся вперед, но нужно прекратить пропускать простые голы», – приводит слова норвежца Manchester Evening News.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
«МЮ» отстает от «Ман Сити» на 2 очка. У команды Гвардиолы 2 матча в запасе