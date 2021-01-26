Министр спорта Беларуси о футболистах: «Многие от армии пытаются убежать, у них нет мужского начала в характере»

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук выразил отношение к службе спортсменов в армии.

– Вопрос, которого вы коснулись на коллегии, – служба футболистов в армии. Вернее – их массовое освобождение.

– Спортсмен должен выходить на поле воином. Его задача – защитить страну. А из‑за того, что многие от армии пытаются убежать, не проходили службу, в характере у них нет мужского начала.

В футболе бойцов практически не осталось. У них вместо желания биться – страх: сперва боятся попасть в армию, потом – соперника на поле.

Служба в вооруженных силах – почетная обязанность каждого гражданина, читайте Конституцию. Почему одни должны отдавать долг Родине, а другим закон не писан? Что мешает сегодня отправлять молодых спортсменов, тех же футболистов, в армию?

Мне приносят списки на подпись – там от футбола человек сто! Всех освободить! За какие заслуги?

Да, мы можем ходатайствовать перед министром обороны об освобождении членов национальной сборной, которые действительно несут свою службу на спортивных рубежах, – это логично и целесообразно.

Но остальные‑то все это время шли просто прицепом! И никто в этом сильно не разбирался. А я разобрался. И впредь такой вольницы не будет, – цитирует Ковальчука Tribuna.com со ссылкой на «Беларусь сегодня».

Ранее нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится нынешний президент .

Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.

«Если Шкурин не приедет в сборную, то его заберут в армию». В Беларуси пытаются наказать форварда ЦСКА за позицию по Лукашенко