«Челси» намерен перехватить Алабу у «Реала». Тухель очень хочет подписать игрока

хочет укрепить оборону в летнее трансферное окно.

По данным The Guardian, лондонский клуб намерен перехватить защитника «Баварии» , который летом станет свободным агентом, у «Реала».

Сейчас является фаворитом в борьбе за 28-летнего футболиста, но «Челси» готов вступить в переговоры с ним. Новый главный тренер «синих» очень хочет видеть Алабу в составе своей команды.

Футболист провел в «Баварии» 12 лет. Он не смог договориться с клубом о продлении соглашения.

Также появилась информация о том, что в случае, если лондонскому клубу не удастся подписать Алабу, защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано или игрока «Баварии» Никласа Зюле, он может заключить соглашение с еще одним игроком мюнхенцев Джеромом Боатенгом.

В этом сезоне Алаба провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 2 мяча. Его полная статистика – здесь.