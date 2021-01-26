Зинедин Зидан: «Я не собираюсь уходить из «Реала». Мы намерены изменить ситуацию»

Главный тренер сообщил, что не будет подавать в отставку.

«Я не знаю, что произойдет. Мы заслуживаем завершить сезон в этом составе. Говорят о многом: о смене тренера и так далее. Я не знаю, мне повезло.

[Даже] если люди хотят, чтобы я ушел, я не собираюсь уходить. И игроки тоже. Много говорят о непростой ситуации.

Мы не на высоте, это правда, но мы полны решимости изменить ситуацию», – сказал французский специалист.

В таблице Ла Лиги «Реал» набрал 40 очков в 20 матчах и занимает третье место, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям. У «Атлетико», который идет первым, 50 очков и матч в запасе.