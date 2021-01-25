Рауль и Аллегри – основные кандидаты на пост тренера «Реала» (Cadena Ser)

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Ситуация с главным тренером «Реала» остается неопределенной.

На данный момент в мадридском клубе нет разговоров об увольнении Зинедина Зидана, но не так много человек считают его подходящим тренером, чтобы начать новый этап в июне.

В «Реале» видят два основных варианта. Некоторые в клубе считают, что команду должен возглавить Рауль, работающий в «Кастилье».

«Рауль подготовлен, с ним команда [U19] выиграла юношескую Лигу чемпионов, не будучи фаворитом, вдобавок он мадридиста», – сообщил Cadena Ser источник.

Есть также вариант сделать ставку на проверенного тренера, в этом плане рассматривается кандидатура бывшего главного тренера «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Также источник упоминает кандидатуру тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна.

Окончательное решение по тренеру «Реала» еще не принято.

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