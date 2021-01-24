«Реал» допускает продажу Винисиуса летом из-за его ухудшившейся игры (As)

Положение вингера в команде изменилось в худшую сторону.

Из-за неудачных выступлений в этом сезоне главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан стал меньше рассчитывать на 20-летнего игрока.

В 6 матчах «Реала» в 2021 году бразилец сыграл лишь 176 минут. Как сообщает As, из-за этого руководство «Реала» теперь рассматривает Винисиуса в другом статусе.

Год назад вопрос об уходе игрока не поднимался. Теперь же боссы мадридского клуба рассматривают возможность трансфера Винисиуса летом для того, чтобы компенсировать потери от пандемии коронавируса.

В 17 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Винисиус забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Его статистика – здесь.

«Не пасуй ему, он играет против нас». Бензема в перерыве просил Менди не давать мяч Винисусу (расшифровали по губам)