Дюков о «Спутнике V»: «Вакцинировался еще в сентябре. Он дает нужную защиту, побочных эффектов нет»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Я сам вакцинировался «Спутником V» еще в сентябре. В круге моих знакомых не было побочных эффектов. Вакцина помогла получить нужный иммунный ответ. Никто не заболел из тех, кто вакцинировался.

«Спутник V» дает нужную защиту. Генеральный секретарь, главный тренер сборной тоже вакцинировались. Чувствуют себя прекрасно.

Мы не можем заставить игроков это сделать, это должно быть их добровольное решение. Но, в целом, я считаю, что это важно. И для футболистов, и для сборной, и для болельщиков. У нас впереди важные матчи, которые повлияют на наш отбор в Катар.

Пропуск матча любого кандидата в сборную осложняет эту задачу для тренеров и партнеров. Надеемся, что игроки осознают важность вакцинирования. Это в интересах всего футбольного сообщества и миллионов наших болельщиков», – сказал Дюков.