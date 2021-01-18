Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе, Миллер, Ротенберг, Черчесов, Галицкий – в топ-10 («Чемпионат»)

Представлен топ-10 рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата».
Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов, которым дали на выбор 50 фамилий. Набравшие большее количество баллов попали в рейтинг.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Александр Дюков, президент РФС;
2. Леонид Михельсон, глава попечительского совета РФС, председатель правления газовой компании «Новатэк», генерального партнера сборной России;
3. Игорь Левитин, помощник президента РФ;
4. Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;
5. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России;
6. Сергей Галицкий, владелец «Краснодара»;
7. Борис Ротенберг, владелец «Сочи»;
8. Александр Алаев, генеральный секретарь РФС;
9. Максим Орешкин, председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента РФ;
10. Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова».
Ранее издание опубликовало первую часть рейтинга – с 11-го по 25-е место.