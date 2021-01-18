Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе, Миллер, Ротенберг, Черчесов, Галицкий – в топ-10 («Чемпионат»)

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Представлен топ-10 рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата».

Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов, которым дали на выбор 50 фамилий. Набравшие большее количество баллов попали в рейтинг.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Александр Дюков, президент РФС;

2. Леонид Михельсон, глава попечительского совета РФС, председатель правления газовой компании «Новатэк», генерального партнера сборной России;

3. Игорь Левитин, помощник президента РФ;

4. Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;

5. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России;

6. Сергей Галицкий, владелец «Краснодара»;

7. Борис Ротенберг, владелец «Сочи»;

8. Александр Алаев, генеральный секретарь РФС;

9. Максим Орешкин, председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента РФ;

10. Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова».

Ранее издание опубликовало первую часть рейтинга – с 11-го по 25-е место.

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