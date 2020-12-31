Матип выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что защитник больше не сыграет в текущем сезоне из-за повреждения связок голеностопа.

«К сожалению, Жоэль выбыл до конца сезона. Но он будет готов к следующей предсезонке, и все образуется», – сказал Клопп.

Помимо Матипа у из-за травм не могут играть центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, а также хавбек Фабиньо, выступавший в центре обороны в последнее время.

Накануне мерсисайдцы подписали защитников Озана Кабака и Бена Дэвиса.