Матип выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Жоэль Матип Здоровье Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Жоэль Матип больше не сыграет в текущем сезоне из-за повреждения связок голеностопа.

«К сожалению, Жоэль выбыл до конца сезона. Но он будет готов к следующей предсезонке, и все образуется», – сказал Клопп.

Помимо Матипа у «Ливерпуля» из-за травм не могут играть центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, а также хавбек Фабиньо, выступавший в центре обороны в последнее время.

Накануне мерсисайдцы подписали защитников Озана Кабака и Бена Дэвиса.

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