Матип травмировал связки голеностопа. У «Ливерпуля» выбыли 3 центральных защитника и Фабиньо

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Тоттенхэм Жоэль Матип Вирджил ван Дейк Фабиньо Джо Гомес Здоровье Футбол

 Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился информацией о состоянии защитника Жоэля Матипа, получившего травму в матче 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1).

«Матип повредил связки голеностопа. Играть дальше возможности не было.

Разумеется, мы рассматриваем сейчас все варианты [с укреплением центра обороны], но нужно принять правильные решения. Нам нужен подходящий футболист», – заявил Клопп.

У «Ливерпуля» из-за травм, помимо Матипа, в настоящий момент не могут играть центральные защитники Вирджил ван Дейк (крестообразная связка) и Джо Гомес (коленный сустав), а также хавбек Фабиньо (мышцы), выступавший в центре обороны в последнее время.

«Ливерпуль» начинал с 11 сочетаниями центральных защитников в 20 матчах АПЛ этого сезона

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