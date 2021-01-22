Матип травмировал связки голеностопа. У «Ливерпуля» выбыли 3 центральных защитника и Фабиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился информацией о состоянии защитника Жоэля Матипа, получившего травму в матче 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1).
«Матип повредил связки голеностопа. Играть дальше возможности не было.
Разумеется, мы рассматриваем сейчас все варианты [с укреплением центра обороны], но нужно принять правильные решения. Нам нужен подходящий футболист», – заявил Клопп.
У «Ливерпуля» из-за травм, помимо Матипа, в настоящий момент не могут играть центральные защитники Вирджил ван Дейк (крестообразная связка) и Джо Гомес (коленный сустав), а также хавбек Фабиньо (мышцы), выступавший в центре обороны в последнее время.
«Ливерпуль» начинал с 11 сочетаниями центральных защитников в 20 матчах АПЛ этого сезона