Матип травмировал связки голеностопа. У «Ливерпуля» выбыли 3 центральных защитника и Фабиньо

Главный тренер поделился информацией о состоянии защитника , получившего травму в матче 20-го тура АПЛ с (3:1).

«Матип повредил связки голеностопа. Играть дальше возможности не было.

Разумеется, мы рассматриваем сейчас все варианты [с укреплением центра обороны], но нужно принять правильные решения. Нам нужен подходящий футболист», – заявил Клопп.

У «Ливерпуля» из-за травм, помимо Матипа, в настоящий момент не могут играть центральные защитники Вирджил ван Дейк (крестообразная связка) и Джо Гомес (коленный сустав), а также хавбек Фабиньо (мышцы), выступавший в центре обороны в последнее время.

«Ливерпуль» начинал с 11 сочетаниями центральных защитников в 20 матчах АПЛ этого сезона