Евгений Селезнев: «Крым на данный момент русский. У меня мама там живет. Мне что, от матери отказаться?»

Украинский форвард вспомнил переход в в 2016 году.

– То трансферное окно, можно сказать, я просрал. Варианты были очень хорошие. Это очередная моя ошибка, за которую я дорого заплатил.

– Ты больше что имеешь в виду? Переезд в «Кубань» как факт или твою знаменитую фразу про то, что поехал, потому что семью надо кормить?

– Сказал и сказал – тут дело не в этом. Не то чтобы прямо жалею. Я просто не мог оставлять тогда «Днепр». Я ушел в команду, которая была слабее, которая платила деньги гораздо выше. Но я просто на тот момент неправильно расставил приоритеты.

С другой стороны, мне нужен был какой-то вызов. Не такой, как «Кубань». Мне позвонили в последний день, я дотянул до последнего дня – на следующий день закрывалось трансферное окно.

– Тогда вариант с «Кубанью» был спонтанный, необдуманный?

– Он был необдуманный.

– А президент твоего клуба говорит: «Подписывай новый контракт».

– Ну, там уже вообще не платили зарплату. Я сейчас анализирую, что мной руководило. Наверное, то, что правильно: сын растет, в Донецке все пооставалось.

Может, хотелось что-то заработать. Но себе же и задаю вопрос: а чего тогда не поехал в Китай, когда были предложения? Я четко не могу сам себе ответить на этот вопрос. Наверное, не до конца в себе разобрался.

– Смотри, ты игрок сборной Украины. У Украины война с Россией.

– Так.

– И ты едешь играть в российский клуб.

– Давай сейчас политические [аспекты] не будем брать. Ты меня выводишь на разговор, в котором я не разбираюсь.

– Ты, когда оценивал все «за» и «против», ты в голове прокручивал, что ты же в Россию едешь?

– Я не думал, что до такого дойдет. Смотри, я тебе объясняю. Крым на данный момент русский?

– Ну.

– У меня сейчас мама там живет. Она не может просто выехать. Мне что, от матери отказаться?

– Не-не.

– Или не заехать ее не забрать. На тот момент я, может, не все до конца взвесил, скорее всего. Я не думал, что такие последствия могут быть.

– Что на Украине народ так воспримет твой переезд в Россию?

– Знаешь, как я говорю: у нас даже не двойные, а тройные стандарты. У нас политики могут торговать и делать бизнес с людьми в России. А в футбол играть нельзя. Почему?

– Ну, вот так, такая жизнь.

– Какая жизнь? То есть кому-то можно, а кому-то нет? Нет, мы не играем в эти игры. Я точно в них играть не буду.

Я понимаю, что допустил ошибку. Для себя понимаю. Но я ни перед кем оправдываться не хочу и не буду, – сказал Селезнев.