«Это слова не Гвардиолы, а Романцева». Евсеев о том, что мяч должен двигаться быстрее игроков

Бывший тренер «Уфы» поделился мнением об экс-тренере .

«Олег Иванович, я считаю, это глыба нашего футбола. Когда я был в дубле «Спартака», мы очень часто тренировались вместе с основной командой. Это было зимой, но чувствовалось, что филонить тут никому не дадут. На каждой тренировке нужно было отдаваться на сто процентов. Это я запомнил на всю жизнь.

Я сегодня прочитал, что Гвардиола говорит своим футболистам, что не надо бежать быстрее мяча. Быстро должен двигаться мяч. А это слова не Гвардиолы. Это слова Романцева.

Нам в «Спартаке» Романцев всегда говорил: «Мяч двигается быстрее, чем ты бежишь. Мяч должен быстрее двигаться. Ты можешь пешком ходить, но мяч должен двигать в одно-два касания, и чем быстрее двигается мяч, тем сложнее успевать сопернику», – сказал Евсеев.