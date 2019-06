Экс-игрок «Зенита» Риксен из хосписа пригласил всех на свой последний благотворительный вечер

Бывший игрок Фернандо Риксен записал обращение, в котором пригласил всех на встречу.

42-летний футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и находится в хосписе в Шотландии.

«Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер.

Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», – сказал Риксен с помощью устройства, генерирующего речь.

«Вечер с пройдет в GoGlasgow Urban Hotel, входной билет стоит 70 фунтов. Вырученные средства пойдут в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association, которые ищут лечение от БАС – неизлечимого дегенеративного заболевания центральной нервной системы.

Риксен выступал за с 2006 по 2009 год. Он выиграл с командой четыре трофея – чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Голландец также известен по выступлениям за (2000-2006).

