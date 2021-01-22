Миранчук провел 15-й матч за «Аталанту», 4-й – в старте. У него 4 гола

уступает (0:2, второй тайм) в 20-м туре Серии А.

Полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 54 минуты, не отметившись результативными действиями, после чего был заменен на Марио Пашалича.

Всего в этом сезоне россиянин сыграл за «Аталанту» 15 раз во всех турнирах, и сегодня в четвертый раз попал в стартовый состав. В среднем Алексей проводит на поле по 28 минут.

В составе клуба из Бергамо 25-летний хавбек сборной России забил 4 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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