Пол Скоулз: «МЮ» не может победить в больших матчах. Бруну в последних пяти: 0 голов, 0 ассистов»

Бывший хавбек поделился мнением об игре клуба в важных матчах после ничьей с «Арсеналом» (0:0) в 21-м туре .

«Они, похоже, просто не в состоянии побеждать другие команды с вершины таблицы. Они мучаются с «Шеффилдом» и проигрывают ему, а потом выходят на большой матч и просто не могут победить. Они не могут понять, как это сделать.

разочаровал в каждом из таких матчей. У него отличная статистика, отличные голевые передачи и голы. Но в последних пяти играх против больших команд у него ноль ассистов, ноль забитых мячей.

Это тревожит меня. Именно поэтому «МЮ» сейчас именно в такой позиции: хорошей, но недостаточной для того, чтобы говорить, что команда выиграет АПЛ.

«МЮ» приехал к «Арсеналу», не лучшей, но большой команде, и не справился. Да и особого рвения не было. Не было видно, что они рвутся вперед. При этом у не было ни Сака, ни Обамеянга», – сказал Скоулз.

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