Сульшер о ничьей с «Арсеналом»: «Доволен игрой. «МЮ» доминировал в первом тайме»

Главный тренер прокомментировал ничью в матче 21-го тура с (0:0).

«Я доволен игрой. Мы не пропустили и имели хорошие шансы [на победу в матче]. Нужно, чтобы наши нападающие снова стали забивать. Теперь это следующий шаг.

Чувствовал, что в первом тайме мы доминировали. Вторая половина игры была более цельной – у нас и у них был хороший тайм.

Домашний результат с «Шеффилдом», конечно, разочаровал нас. Если чувствуешь, что на выезде с «Арсеналом» заслуживаешь победы, это шаг вперед», – сказал норвежский тренер.