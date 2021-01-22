«Ты так отполировал лавку «Зенита» и редко появляешься на поле, что я не знаю, как ты выглядишь». Видеозвонок Слуцкого Мусаеву

опубликовал видеозвонок главного тренера Леонида Слуцкого новичку команду .

Слуцкий: Леон, привет. Как ты можешь мне доказать, что ты – Леон Мусаев? Потому что ты так редко появляешься на футбольном поле, что я даже не знаю, как ты выглядишь. Мне дали твой номер телефона, я тебя вижу. Но как ты можешь доказать, что я разговариваю именно с тобой?

Мусаев: Здравствуйте, Леонид Викторович! Я не знаю, как вам доказать, но это я.

Слуцкий: Может быть, пару финтов исполнишь? Но я и финтов не видел в твоем исполнении. Может, пару диагоналей отдашь левой ногой?

Мусаев: Могу мяч отобрать жестко.

Слуцкий: Ну хорошо, если кто-то сидит у тебя в комнате, можешь жестко отобрать мяч. Ситуация такая. Я думаю, что лавка «Рубина» ничем не отличается от лавки . Если тебе все равно, где сидеть, приходи к нам. Ты уже настолько отполировал лавку «Зенита», знаешь там каждый сучок. У нас лавки тоже неплохие, к чемпионату мира стадион готовился. У нас там кресел завались – выберешь любое, какое тебе удобно.

Мусаев: Леонид Викторович, спасибо за приглашение! Я был бы очень рад сесть на вашу скамейку запасных.

Слуцкий: Я обычно не сижу на лавке, а хожу рядом. Так что ты можешь придвинуться ближе к тренерам и нашептывать им: «Выпускай Мусаева. Он в порядосе, усилит вас». Я уверен, что ты сможешь нас усилить. Если и ты, и клуб согласны с таким развитием событий, мы бы с удовольствием оформили этот мировой трансфер.

Мусаев: Спасибо большое, Леонид Викторович. Я был бы очень рад присоединиться к «Рубину».

Слуцкий: Ждем тебя, лавку готовим, места протираем. Номер можешь выбрать любой – от 50 и выше. У нас все равно никто не берет эти номера. Так что мы тебя ждем. Присоединяйся как можно быстрее.

Мусаев: Очень рад слышать эти слова! Скоро буду.

22-летний хавбек перешел в «Рубин» из «Зенита» за 500 тысяч евро и заключил контракт на пять лет. У клуба из Петербурга есть право обратного выкупа игрока за 1,5 млн.