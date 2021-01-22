Юрген Клопп: «Не уверен, что центральный защитник за 80 млн фунтов сейчас доступен. Таких игроков не продадут»

Главный тренер «Ливерпуля» отметил, что нужно найти и подписать центрального защитника, который будет соответствовать финансовому положению клуба.

«Я не уверен, что сейчас доступен центральный защитник за 80 млн фунтов, практически убежден в этом. Не думаю, что команды будут продавать игроков такого уровня сейчас.

Нам нужно найти подходящего футболиста, это ясно, и сделка должна соответствовать нашему финансовому положению», – сказал Клопп.

У «Ливерпуля» из-за травм, помимо Матипа, в настоящий момент не могут играть центральные защитники Вирджил ван Дейк (крестообразная связка) и Джо Гомес (коленный сустав), а также хавбек Фабиньо (мышечная травма), выступавший в центре обороны в последнее время.

У «Ливерпуля» в этом сезоне 16 сочетаний ЦЗ, а сейчас новая травма. Похоже, пора кого-то подписывать