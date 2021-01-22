Скаут Серии А: «3-4 игрока РПЛ интересны итальянским специалистам»

Скаут Серии А Алекс Великих рассказал об интересе итальянских клубов к игрокам .

Ранее в «Аталанту» перешел полузащитник , а в «Фиорентину» – форвард .

«То, что интерес возникает к футболистам, выходящим из чемпионата России, связано с определенными спадами в зарплатах, растущими амбициями игроков, их желаниями показать себя в Европе, топ-лигах.

Это приводит к тому, что наблюдается такая тенденция – позитивная для российского футбола.

Российский чемпионат не быстрый, поэтому адаптация игроков в лигах, где практикуется высокоскоростной футбол, например, в английской, была бы сложнее, чем в Италии. Там очень много ветеранов, главное – тактическая сторона футбола.

На российском рынке присутствуют 3-4 футболиста, которые вызывают внимательный интерес со стороны итальянских специалистов», – сказал Великих.

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