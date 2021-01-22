Моуринью про 1:3 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» сражался с собственными ошибками»

Главный тренер подвел итоги матча 20-го тура с (1:3).

«Мой анализ таков: мы начали матч очень хорошо, но еще до того, как наш гол был отменен из-за офсайда, мы показали, как сегодня будем играть: совершили серьезную ошибку в защите и подарили Мане отличный шанс забить.

Вот так и сложился для нас матч. В первом тайме мы действовали очень организованно. Пропущенный гол стал следствием еще одной ошибки на той же позиции

Во втором тайме нам пришлось вносить изменения: мы потеряли Харри Кейна, изменили структуру команды. На первой же минуте второго тайма мы совершили очередную ошибку такого же плана и пропустили второй мяч. Хорошо отреагировали [отыграв один мяч], затем снова ошиблись и пропустили третий гол.

Наша команда сражалась с собственными оплошностями. Вы сами видели эти ошибки, можете пересмотреть на повторе. Больше мне тут сказать нечего», – заявил Моуринью.

У Клоппа столько же побед над Моуринью (5) в АПЛ, сколько у Фергюсона, Гвардиолы и Венгера вместе