Аллегри подписал с «Ромой» предварительный контракт и может возглавить ее уже в этом сезоне (Radio Radio)

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» в следующем сезоне планирует вернуться к работе.

Итальянец подписал предварительный контракт с «Ромой» сроком на 2 или 3 года, сообщает итальянская радиостанция Radio Radio.

Зарплата составит 4,5 млн евро в год – меньше, чем у него было в «Ювентусе», но больше, чем у нынешнего главного тренера римлян .

Полноценный контракт с Аллегри будет подписан в случае, если «Рома» получит право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В то же время отмечается, что не исключен приход Аллегри уже по ходу этого сезона, если результаты «Ромы» продолжат ухудшаться.

Контракт Фонсеки с «волками» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления на год. В последние дни у него возник конфликт с форвардом Эдином Джеко.

В настоящий момент занимает третью строчку в Серии А, набрав 37 баллов за 19 матчей. Она вылетела из Кубка Италии от «Специи» 19 января и в целом за последние 4 игры одержала лишь 1 победу.

Аллегри находится без работы с лета 2019 года, покинув «Ювентус».