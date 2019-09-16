Экс-игрок «Зенита» Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

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Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин стал спортивным директором «Акрона».

«ФК «Акрон» приветствует Виктора Файзулина и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора. Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении клуба.

Файзулин объявил о завершении футбольной карьеры в мае 2018 года. Он не играл с сентября 2015-го из-за артроза коленного сустава.

В «Зените» он играл с 2008 года и завоевал с командой 8 трофеев в России, включая три чемпионства, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Акрон» идет на 19-м месте в Олимп-ФНЛ.

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