Экс-игрок «Зенита» Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

Бывший полузащитник Виктор Файзулин стал спортивным директором .

«ФК «Акрон» приветствует и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора. Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении клуба.

Файзулин объявил о завершении футбольной карьеры в мае 2018 года. Он не играл с сентября 2015-го из-за артроза коленного сустава.

В «Зените» он играл с 2008 года и завоевал с командой 8 трофеев в России, включая три чемпионства, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Акрон» идет на 19-м месте в .