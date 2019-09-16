Экс-игрок «Зенита» Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин стал спортивным директором «Акрона».
«ФК «Акрон» приветствует Виктора Файзулина и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора. Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении клуба.
Файзулин объявил о завершении футбольной карьеры в мае 2018 года. Он не играл с сентября 2015-го из-за артроза коленного сустава.
В «Зените» он играл с 2008 года и завоевал с командой 8 трофеев в России, включая три чемпионства, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Акрон» идет на 19-м месте в Олимп-ФНЛ.
⚡ Виктор Файзулин стал спортивным директором ФК «Акрон»— ФК «Акрон» (@fcakron) January 27, 2021
Известный российский футболист уже приступил к работе в тольяттинском клубе.https://t.co/1O5TOAVZ72 pic.twitter.com/IGdLITn67k