Федун о Кокорине в «Фиорентине»: «Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ. Я пожелал ему удачи»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».
«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина это большой вызов.
Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Я ему пожелал удачи», – сказал Федун.
Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах.
Сегодня утром «Фиорентина» объявила о подписании контракта с россиянином.
Александр Кокорин: «В «Спартаке» все было хорошо, но могло быть намного лучше. По травмам претензии только к себе»