Федун о Кокорине в «Фиорентине»: «Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ. Я пожелал ему удачи»

Владелец прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».

«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина это большой вызов.

Надеемся, что он достойно будет представлять . У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Я ему пожелал удачи», – сказал Федун.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах.

Сегодня утром объявила о подписании контракта с россиянином.

Александр Кокорин: «В «Спартаке» все было хорошо, но могло быть намного лучше. По травмам претензии только к себе»