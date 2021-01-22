Федун о Кокорине в «Фиорентине»: «Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ. Я пожелал ему удачи»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».

«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина это большой вызов.

Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Я ему пожелал удачи», – сказал Федун.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах.

Сегодня утром «Фиорентина» объявила о подписании контракта с россиянином.

Александр Кокорин: «В «Спартаке» все было хорошо, но могло быть намного лучше. По травмам претензии только к себе»

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