Будущее Флика в «Баварии» под вопросом. У него сложные отношения с Салихамиджичем

может покинуть пост главного тренера «Баварии».

Срок действующего контракта немца с клубом истекает в 2023 году, однако нет никаких гарантий того, что Флик продолжит работать с «Баварией», пишет Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild.

Этому есть несколько причин. Во-первых, , в конце этого года покидающий пост председателя правления «Баварии», является главным сторонником Флика в клубе. Именно с ним тренер постоянно контактирует для решения любых вопросов. Флик задается вопросом о том, как изменятся условия его работы в «Баварии» после ухода Румменигге.

Во-вторых, у Флика напряженные отношения со спортивным директором «Баварии» . Тренерский штаб недоволен трансферной кампанией клуба и считает, что состав стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Салихамиджич же считает, что задача тренера – работать с новыми игроками так, чтобы они вышли на уровень, необходимый «Баварии».

Кроме того, Флик до сих пор на связи с представителями Немецкого футбольного союза (DFB). В случае, если после чемпионата Европы Йоахим Лев покинет сборную Германии, DFB обратится к Флику. Также со специалистом связывались клубы АПЛ.

Флику важно ощущать полную поддержку со стороны клуба, что может стать проблемой для «Баварии».

Специалист в дебютном сезоне с мюнхенским клубом выиграл требл – Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, – а также осенью завоевал Суперкубок Европы и Суперкубок Германии.