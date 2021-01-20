АПЛ изменила подход к определению офсайда после гола «Ман Сити» «Астон Вилле». Теперь в такой ситуации будет фиксироваться «вне игры»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА судьи правила IFAB Футбол

В АПЛ изменится подход к определению офсайда после гола «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой» (2:0).

В моменте с первым голом «горожан» хавбек Бернарду Силва головой пасовал в сторону полузащитника Родри, который находился за линией офсайда. Мяч перехватил защитник бирмингемцев Тайрон Мингз, после чего Родри отобрал у него мяч и отдал голевой пас на Бернарду.

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL, организация, отвечающая за работу судей в Англии – прим. Sports.ru), IFAB и УЕФА объяснили, как подобные эпизоды будут классифицироваться в дальнейшем.

«Если игрок в положении «вне игры» немедленно воздействует на соперника, который намеренно играл в мяч, судьи должны в первую очередь уделять внимание борьбе за мяч и, таким образом, нарушение правила офсайда должно быть наказано», – говорится в сообщении.

В АПЛ добавили, что если ситуация, схожая с голом «Ман Сити», повторится в другом матче чемпионата, будет фиксироваться офсайд.

АПЛ изменила правило «вне игры» после странного гола «Сити»: Родри отобрал мяч, выскочив из офсайда, и отдал голевую

«Сити» начал победную атаку с офсайда. Но АПЛ объяснила: касание защитника обнулило «вне игры»

Опрос

«Ливерпуль» после двух поражений подряд едет к «Тоттенхэму». Как закончится матч?
3487 голосов
«Ливерпуль» справится
2.25 Ливерпуль
Знаешь, кто победит?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Будет ничья
3.50 премьер-лига Англия
Знаешь, кто победит?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
«Тоттенхэм» победит
3.15 Тоттенхэм
Знаешь, кто победит?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья