АПЛ изменила подход к определению офсайда после гола «Ман Сити» «Астон Вилле». Теперь в такой ситуации будет фиксироваться «вне игры»

В АПЛ изменится подход к определению офсайда после гола «Манчестер Сити» в матче с (2:0).

В моменте с первым голом «горожан» хавбек Бернарду Силва головой пасовал в сторону полузащитника Родри, который находился за линией офсайда. Мяч перехватил защитник бирмингемцев Тайрон Мингз, после чего Родри отобрал у него мяч и отдал голевой пас на Бернарду.

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL, организация, отвечающая за работу судей в Англии – прим. Sports.ru), IFAB и объяснили, как подобные эпизоды будут классифицироваться в дальнейшем.

«Если игрок в положении «вне игры» немедленно воздействует на соперника, который намеренно играл в мяч, судьи должны в первую очередь уделять внимание борьбе за мяч и, таким образом, нарушение правила офсайда должно быть наказано», – говорится в сообщении.

В АПЛ добавили, что если ситуация, схожая с голом , повторится в другом матче чемпионата, будет фиксироваться офсайд.

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