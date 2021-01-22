На стадионе «Тамбова» беговые дорожки залили под каток: «Зима же, все катаются на коньках»

Беговые дорожки на стадионе «Тамбова» на зиму залили под каток, сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

«К работам [по реконструкции] не приступали. Там каток залили, все катаются на коньках. Зима же. Ну, не на поле, конечно, каток залили (смеется). Слава богу, что лед вокруг поля.

Да и не факт, что за этим полем все это время кто-то ухаживал. И что там будет весной, неизвестно. Не знаю, укрывали ли газон пленкой, удобряли ли его. И в данной ситуации меня это уже не интересует, что они делают со своим стадионом», – сказала Коновалова.

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