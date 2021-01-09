Ван де Бек не намерен уходить из «МЮ». Сульшер верит в хавбека и даст ему шансы

Полузащитник Донни ван де Бек не намерен уходить из клуба.

По данным The Athletic, главный тренер команды поговорил с футболистом перед матчем 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1), который состоялся 20 января. Специалист хотел прояснить ситуацию и заверить игрока в том, что он получит шансы проявить себя.

Этот разговор был коротким, однако и тренер, и хавбек остались довольны тем, как он протекал. У ван де Бека появилась уверенность в том, что его игровое время будет увеличиваться по ходу сезона.

Футболиста убедили в том, что «Юнайтед» верит в него и категорически отказывается рассматривать варианты с его арендой или продажей в зимнее трансферное окно. Ван де Бек тоже не рассматривал такие варианты.

Отмечается, что, когда стороны вели переговоры о переходе футболиста в «МЮ», клуб отметил, что видит в нем долгосрочную перспективу, а в первом сезоне ожидается, что он проведет около половины матчей. В «Юнайтед» высоко ценят профессионализм ван де Бека, а Сульшер отдельно отмечает лидерские качества, которыми обладает игрок.

Многое также зависит и от того, покинет ли команду полузащитник Поль Погба, срок контракта которого с «МЮ» истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне 23-летний футболист выходил на поле в 10 матчах и забил один гол. На игру Кубка Англии против «Ливерпуля» (3:2) хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте.