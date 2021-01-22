Йордан Ларссон: «В России живут очень гордые люди, которых я очень уважаю»

Нападающий поделился впечатлениями о России.

– У тебя появились русские друзья, знакомые?

– Нет, языковый барьер очень мешает. Больше всего я общаюсь с партнерами по команде – Кралом, Жиго, Понсе и Айртоном.

– Можешь сказать, что изучил нашу страну и приблизился к пониманию нашего менталитета? Есть черта, которая тебя удивляет?

– Это отличный вопрос. Я здесь уже полтора года, хорошо узнал своих партнеров и некоторые особенности менталитета, хотя никогда не задумывался об этом в таком ключе.

Отметил бы, что, если вы делаете что-то важное для вас, то выкладываетесь на сто процентов. Еще в России живут очень гордые люди, которых я очень уважаю.

Если говорить о футболе, то он весьма атлетичный – пожалуй, это его главная особенность.

– Адаптация голландского новичка . Он всегда с тобой?

– Я понимаю, насколько ему сейчас непросто в новой культуре и атмосфере, поэтому стараюсь помогать. Несмотря на то что он старше меня, он впервые приехал играть за границу, вышел из зоны комфорта. Помочь ему – задача не только моя, но и всей команды, чтобы Йоррит быстрее обжился в нашей семье. Думаю, он чувствует, что ему рады, – сказал Ларссон.

Швед присоединился к «Спартаку» в августе 2019 года. В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах .