Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Астон Виллу», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»

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В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. «Лестер» победил «Челси» (2:0).

«Манчестер Сити» дома сыграет с «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом», «Ливерпуль» – с «Бернли».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

1-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла
Дата проведения
20 января, 21.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

18-й тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
20 января, 23.15, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ливерпуль – Бернли
Дата проведения
21 января, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

11-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл
Дата проведения
23 января, 23.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

18-й тур

Вест Хэм – Вест Бромвич 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
19 января, 21.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Боуэн, 1:1 – 51 Матеус Перейра, 2:1 – 66 Антонио.
Вест ХэмФабианьски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Огбонна, Соучек, Лансини (Форнальс, 62), Боуэн, Райс, Бенрахма (Ярмоленко, 62), Антонио (Нобл, 84).
Вест БромвичДжонстон, Аджайи, Гиббс, О`Ши, Бартли, Гросицки (Ферлонг, 70), Ливермор (Робсон-Кану, 80), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон, Галлахер.
Предупреждение:
Галлахер (90).

 

Лестер – Челси 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
19 января, 23.15, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Ндиди, 2:0 – 41 Мэддисон.
ЛестерШмейхель, Эванс, Джастин, Кастань, Фофана, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 76), Мэддисон (Перес, 76), Барнс, Варди (Ихеаначо, 88).
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Чилуэлл, Рюдигер, Джеймс, Хавертц (Зиеш, 67), Ковачич, Пулишич, Маунт, Хадсон-Одои (Вернер, 68), Абрахам.
Предупреждения:
Хавертц (29), Ковачич (51), Фофана (85), Зиеш (89).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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