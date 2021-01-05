Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Астон Виллу», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»

В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. победил (2:0).

дома сыграет с , встретится с , – с .

Перенесенные матчи

1-й тур

18-й тур

11-й тур

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ