Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Астон Виллу», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»

В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. «Лестер» победил «Челси» (2:0).
«Манчестер Сити» дома сыграет с «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом», «Ливерпуль» – с «Бернли».
Перенесенные матчи
1-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 21.00, «Этихад Стэдиум»
18-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 23.15, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 21 января, 23.00, «Энфилд»
11-й тур
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Вилла Парк»
18-й тур
- Дата проведения
- 19 января, 21.00, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 1:0 – 45 Боуэн, 1:1 – 51 Матеус Перейра, 2:1 – 66 Антонио.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Огбонна, Соучек, Лансини (Форнальс, 62), Боуэн, Райс, Бенрахма (Ярмоленко, 62), Антонио (Нобл, 84).
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Вест Бромвич –
Джонстон, Аджайи, Гиббс, О`Ши, Бартли, Гросицки (Ферлонг, 70), Ливермор (Робсон-Кану, 80), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон, Галлахер.
- Предупреждение:
- Галлахер (90).
- Дата проведения
- 19 января, 23.15, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Эванс, Джастин, Кастань, Фофана, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 76), Мэддисон (Перес, 76), Барнс, Варди (Ихеаначо, 88).
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Челси –
Менди, Тиаго Силва, Чилуэлл, Рюдигер, Джеймс, Хавертц (Зиеш, 67), Ковачич, Пулишич, Маунт, Хадсон-Одои (Вернер, 68), Абрахам.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.