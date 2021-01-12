«Не призываю употреблять старославянские слова, но говорить «ноу-тач-пас» или «тим-спирит» – странно». Советник Президента РФ о «Матч ТВ»

Советник Президента РФ по вопросам культуры, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой высказал мнение о запрете ряда заимствований в эфире телеканала «Матч ТВ».

– Переизбыток англицизмов и других иностранных слов в спортивной журналистике – насколько важна эта проблема именно сейчас?

– Вы сами употребили слово «переизбыток». Оно уже оценочное. Любой язык – живой и развивающийся организм. Ни один язык не обходится без заимствований. Русский – в том числе. У нас очень много заимствований. В разные исторические периоды и из разных языков.

В освещении спорта обойтись без заимствованных слов тем более невозможно. Футбол – изобретение англичан. Соответственно, многие термины перешли из английского языка и давно прижились в нашем языке. Никому ведь сейчас не кажутся странными такие слова, как «матч», «пенальти», «бомбардир», «арбитр», «финты». Они так прочно закрепились в русском, что уже и не рассматриваются как иноязычные. Воспринимаются привычно.

– А что непривычно?

– В последнее время спортивные журналисты стали избыточно использовать кальки, которые, на мой взгляд, вполне могут быть заменены обычными русскими словами.

Я точно не призываю употреблять смешные старославянские слова для обозначения понятных терминов, но, к примеру, говорить «ноу-тач-пас» или «тим-спирит» – странно. Почему не «командный дух» и «пас без касания мяча»? Наши слова иногда могут быть и более образными, чем иноязычные.

– Это дело вкуса.

– Допустим, но в любом случае важно чувство меры. Для экспрессивности англоязычные обороты допустимы, но зачем просто засорять родной язык? Чтобы приучить наших читателей и зрителей к иноязычным выражениям и совсем перейти на английский?

Мне кажется, это странно. И не нужно. У нас свой богатый язык, который позволяет практически все события и явления выразить образно, ярко, доступно.

– Уместны ли запреты на использование конкретных англицизмов?

– Запреты не нужны и вряд ли будут работать. Нужна осознанная самоцензура и стремление быть понятным массовой аудитории. Важно чувство ответственности перед телезрителями со стороны журналистов и редакторов, связанных с публичной речью.

Есть такое понятие, как богатство языка. Зачем обеднять его, скатываясь к прямым заимствованиям? С публичных персон берут пример другие люди. Они – образцы для подражания. Наверное, разумно избегать засорения родного языка, – сказал Толстой.

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