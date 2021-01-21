Черданцев о мирных протестах: «Властям не надо запрещать их. Кремль не возьмут. Митинговал Хабаровск – и что?»

Комментатор Георгий Черданцев высказался насчет протестных акций, прошедших в городах России вчера.
«Насчет митингов. Властям их нужно просто перестать запрещать. Хотят люди митинговать, высказывать свою точку зрения на мирных акциях – пусть митингуют.
Кремль они брать точно не пойдут. А даже если пойдут – не возьмут. Там стены высокие.
Вот митинговал Хабаровск. Много недель митинговал. И что? Дегтярев как был, так и остался. Фургал как находился под следствием, так и находится.
Вместо того, чтобы «кошмарить» людей, которые вообще не представляют на таких митингах никакой угрозы, дайте возможность митинговать тем, кто хочет. Это вообще не должно быть проблемой для властей. Вообще», – написал Черданцев.
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