Черданцев о мирных протестах: «Властям не надо запрещать их. Кремль не возьмут. Митинговал Хабаровск – и что?»

Комментатор Георгий Черданцев высказался насчет протестных акций, прошедших в городах России вчера.

«Насчет митингов. Властям их нужно просто перестать запрещать. Хотят люди митинговать, высказывать свою точку зрения на мирных акциях – пусть митингуют.

Кремль они брать точно не пойдут. А даже если пойдут – не возьмут. Там стены высокие.

Вот митинговал Хабаровск. Много недель митинговал. И что? Дегтярев как был, так и остался. Фургал как находился под следствием, так и находится.

Вместо того, чтобы «кошмарить» людей, которые вообще не представляют на таких митингах никакой угрозы, дайте возможность митинговать тем, кто хочет. Это вообще не должно быть проблемой для властей. Вообще», – написал Черданцев.

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