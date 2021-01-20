«МЮ» не хочет вступать в Суперлигу после заявления ФИФА и УЕФА. «Реал» и «Юве» настаивают на создании турнира

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«Манчестер Юнайтед» отдалился от работы по созданию европейской Суперлиги после того, как ФИФА и УЕФА заявили, что накажут клубы, вступившие в этот турнир.

Daily Mail пишет, что руководители «Реала» и «Ювентуса» активнее всех настаивают на создании Суперлиги. Ожидалось, что к участию в турнире также пригласят «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Однако «МЮ» не настроен принимать приглашение участвовать в Суперлиге из-за тяжелых последствий для клуба, которые может принести такое решение.

Ранее появились сведения о том, что каждый из 6 вступивших в Суперлигу клубов АПЛ получит 350 млн евро. ФИФА и УЕФА выступили в заявлением, в котором сообщили, что запретят клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой.

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