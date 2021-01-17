Сульшер о критике Клоппом оборонительного футбола «МЮ»: «Мы атаковали, когда получали мяч» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слова тренера после очного матча, который закончился 0:0, о том, что «МЮ» оборонялся всей командой.

«Мы атаковали каждый раз, когда получали мяч, может быть, даже слишком много. Мы продолжали отдавать мяч, что было проблемой. Мы двигались вперед слишком быстро.

Не понимаю мысль, мол, мы не атаковали. Но мы продолжали отдавать мяч. Нам стоило сыграть лучше в этом компоненте. Мы пытались высоко прессинговать соперника. Было непросто, они играли хорошо, выходя из-под прессинга.

У них было пять полузащитников, которые должны были сыграть, плюс очень способный вратарь. Если оглянуться назад, думаю, это была хорошая игра двух команд.

Мы играли против топового «Ливерпуля». Да, ван Дейка не было, но у всех есть травмы. Я был очень доволен игрой, когда пересмотрел ее позже», – сказал норвежский тренер.

В воскресенье, 24 января, и «Ливерпуль» сыграют в четвертом раунде Кубка Англии.

«Ливерпуль» доминировал в первые полчаса, но не использовал слабости Погба. «МЮ» выровнял игру и имел лучшие моменты