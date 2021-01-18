«Барса» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании, «Севилья» – с «Валенсией»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

Матчи пройдут с 26 по 28 января. Первыми указаны команды, которые сыграют дома.

1/8 финала

Райо Вальекано –

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Алькояно – Атлетик

Навалькарнеро – Гранада

Жирона –

Альмерия – Осасуна

Вальядолид – Леванте

Бетис – Реал Сосьедад

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