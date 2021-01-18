«Барса» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании, «Севилья» – с «Валенсией»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
Матчи пройдут с 26 по 28 января. Первыми указаны команды, которые сыграют дома.
1/8 финала
Райо Вальекано – Барселона
Алькояно – Атлетик
Навалькарнеро – Гранада
Жирона – Вильярреал
Альмерия – Осасуна
Вальядолид – Леванте
Бетис – Реал Сосьедад
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