«Барса» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании, «Севилья» – с «Валенсией»

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

Матчи пройдут с 26 по 28 января. Первыми указаны команды, которые сыграют дома.

Кубок Испании

1/8 финала

Райо Вальекано – Барселона

СевильяВаленсия

Алькояно – Атлетик

Навалькарнеро – Гранада

Жирона – Вильярреал

Альмерия – Осасуна

Вальядолид – Леванте

Бетис – Реал Сосьедад

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