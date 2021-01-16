Роналд Куман: «Надеюсь, дисквалификацию Месси сократят. Думаю, там есть что оспорить»

Главный тренер «Барселоны» высказался о двухматчевой дисквалификации форварда .

«Лео тренируется с большим энтузиазмом, я не заметил ничего необычного. Все расстроились из-за результата, но мы идем дальше. Мы на пути к улучшению ситуации. Лео очень вовлечен.

не согласна с дисквалификацией. Посмотрим. Думаю, там есть что оспорить, но все зависит от клуба. Надеюсь, дисквалификацию Месси сократят. Если нет – значит, два матча без Лео», – сказал тренер.

Аргентинец был наказан за удар сзади по голове нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре в матче Суперкубка Испании (2:3). Месси получил первую красную карточку за 753 матча в футболке «блауграны».