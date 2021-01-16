Федун, Дзюба, Гинер, Мутко и Уткин – в топ-25 самых влиятельных людей российского футбола («Чемпионат»)

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Представлен рейтинг самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата».

Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов, которым дали на выбор 50 фамилий. Набравшие большее количество баллов попали в рейтинг.

Издание представило первую часть рейтинга (с 11-го по 25-е места):

11. Сергей Прядкин, президент РПЛ;

12. Магомед Даудов, президент «Ахмата»;

13. Евгений Гинер, президент ЦСКА;

14. Артем Дзюба, форвард «Зенита» и сборной России;

15. Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола РФС;

16. Леонид Федун, владелец «Спартака»;

17. Максим Митрофанов, директор РФС по развитию;

18. Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина»;

19. Денис Соловьев, председатель комитета РФС по маркетингу;

20. Ашот Хачатурянц, председатель судейского комитета РФС;

21. Павел Андреев, агент;

22. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области;

23. Андрей Лексаков, технический директор РФС;

24. Василий Уткин, журналист;

25. Виталий Мутко, бывший президент РФС.

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