Федун, Дзюба, Гинер, Мутко и Уткин – в топ-25 самых влиятельных людей российского футбола («Чемпионат»)

Представлен рейтинг самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата».
Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов, которым дали на выбор 50 фамилий. Набравшие большее количество баллов попали в рейтинг.
Издание представило первую часть рейтинга (с 11-го по 25-е места):
11. Сергей Прядкин, президент РПЛ;
12. Магомед Даудов, президент «Ахмата»;
13. Евгений Гинер, президент ЦСКА;
14. Артем Дзюба, форвард «Зенита» и сборной России;
15. Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола РФС;
16. Леонид Федун, владелец «Спартака»;
17. Максим Митрофанов, директор РФС по развитию;
18. Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина»;
19. Денис Соловьев, председатель комитета РФС по маркетингу;
20. Ашот Хачатурянц, председатель судейского комитета РФС;
21. Павел Андреев, агент;
22. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области;
23. Андрей Лексаков, технический директор РФС;
24. Василий Уткин, журналист;
25. Виталий Мутко, бывший президент РФС.