Федун, Дзюба, Гинер, Мутко и Уткин – в топ-25 самых влиятельных людей российского футбола («Чемпионат»)

Представлен рейтинг самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата».

Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов, которым дали на выбор 50 фамилий. Набравшие большее количество баллов попали в рейтинг.

Издание представило первую часть рейтинга (с 11-го по 25-е места):

11. , президент ;

12. , президент ;

13. , президент ;

14. , форвард и сборной России;

15. Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола РФС;

16. , владелец ;

17. , директор РФС по развитию;

18. , генеральный директор ;

19. Денис Соловьев, председатель комитета РФС по маркетингу;

20. Ашот Хачатурянц, председатель судейского комитета РФС;

21. , агент;

22. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области;

23. , технический директор ;

24. , журналист;

25. , бывший президент РФС.