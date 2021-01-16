Digital-вакансии Sports.ru: Product, UI/UX Design, Analytics и другие

Спустя 20 лет существования, Sports.ru — это уже давно не «сайт о спорте», а бренд, объединяющий десятки продуктов на нескольких технологических платформах.

Sports.ru & Tribuna Digital — спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире. Мы верим, что настоящее и будущее медиа — не только топовая журналистика, но и сообщество вокруг, и умеем строить и то, и другое.

Во всей компании работает более 400 человек из 14 стран. Наши офисы находятся в Барселоне, Киеве, Минске, а главный расположен в Москве. Именно в нем работают наши продуктовые команды, но мы умеем делать так, чтобы и удаленная работа была продуктивной.

Мы активно ищем людей в команду, поэтому делимся новыми digital-вакансиями:

Менеджер по маркетингу | Betting Insider

Senior Product Manager | Betting Insider

UI/UX Designer | Sports.ru

Junior Analyst | Sports.ru

Account Manager | United

Account Manager | Fever Pitch

Junior Account Manager | Sports.ru

Полный перечень активных вакансий Sports.ru в официальном блоге.